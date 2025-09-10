Familia recibe video del asesinato y descuartizamiento de joven: todo lo que se sabe del macabro crimen en Trujillo

Trujillo vuelve a ser escenario de un hecho de extrema violencia. Luis Anticona, un joven trabajador según sus familiares, fue secuestrado y posteriormente ejecutado por presuntos sicarios que enviaron a sus parientes un video de su asesinato. En la grabación se observa el momento en que recibe un disparo en la cabeza, seguido de imágenes en las que su cuerpo aparece descuartizado y quemado.

El macabro material fue remitido junto con un mensaje en el que los criminales exigían 5 mil dólares a cambio de entregar el cadáver. Finalmente, los restos fueron hallados en una zona desértica de la ciudad y trasladados a la morgue de Trujillo para las pericias correspondientes.

La familia, devastada, rechaza cualquier vínculo del joven con organizaciones criminales y asegura que se trataba de un muchacho trabajador. Sin embargo, en el video los asesinos lanzan una advertencia dirigida a “la nueva jauría”, una banda vinculada a la disputa por el cobro de cupos en el distrito de El Porvenir.

LA LIBERTAD SE DESANGRA

Este crimen se suma a otros hechos recientes de extrema violencia en la región. La semana pasada, tres personas fueron asesinadas a balazos en Alto Trujillo y en los últimos meses se han registrado atentados con explosivos contra viviendas y vehículos.