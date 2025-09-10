Joven quemada en Chimbote sigue luchando por su vida en Hospital Loayza: familia acusa a pareja

Con pronóstico reservado permanece internada en el Hospital Loayza Gianela Alba Loyola, la joven de 26 años que llegó a pedir auxilio a un grifo de Chimbote tras ser incendiada, presuntamente por su pareja. Gravemente herida, con las fuerzas que le quedaban, la víctima logró rociarse agua para apagar las llamas antes de ser trasladada de emergencia a Lima.

Su madre, Marcelina, relató entre lágrimas que los médicos le informaron que la salud de su hija se complica cada día más. “Sus órganos están comprometidos, tiene los pulmones dañados. Ayer me dijeron que hoy la llevarían nuevamente a sala para otra operación de limpieza en las piernas”, contó a Buenos Días Perú.

La joven madre de un niño de cuatro años se encuentra inconsciente y con riesgo de infecciones severas debido a que más de la mitad de su cuerpo resultó afectado por las quemaduras.

PIDEN QUE SE ACELEREN LAS INVESTIGACIONES

Mientras tanto, la familia denuncia que las investigaciones avanzan lentamente en Tingo María, donde vivía la víctima. Pese a que existen sospechas contra su pareja —conocido como “el Gato”— y contra su propio padre, hasta el momento no hay detenidos. “Solo me dicen que la denuncia está puesta, pero no hay resultados, no han interrogado a nadie”, reclamó la señora Marcelina.