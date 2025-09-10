Sujeto es captado robando cables en varias calles de la ciudad de Trujillo

En la ciudad de Trujillo, sin miedo y a plena luz del día, un sujeto trepaba postes para robarse los cables de estos, para luego extraerles el cobre para venderlo.

En la urbanización Los Jardines, el hombre trepó descaradamente un poste frente a una vivienda para robar los cables, mientras una vecina indignada registraba todo con su teléfono celular.

CON UN CUCHILLO CORTABA LOS CABLES

En el video se observa como con un cuchillo, este delincuente corta los cables para luego llevárselos, sin importar ser grabado.

Los vecinos aseguran que este no es un hecho aislado, ya que, desde hace semanas, al menos tres delincuentes rondan la urbanización, encapuchados o en bicicleta, repitiendo la misma modalidad delictiva.

Lo más grave es que, pese a los constantes reportes, la policía parece no responder y el serenazgo tampoco realiza patrullajes.

Cabe señalar que, mientras tanto, la inseguridad sigue escalando y los ciudadanos viven con el temor de que el próximo golpe sea en sus propias casas.