Huaraz: rescatan turista francesa que se accidentó cuando realizaba caminata por el sector de Shallap

En un amplio operativo, bomberos de la Compañía Santiago Antúnez de Mayolo N.° 84, rescataron a una turista francesa que sufrió un accidente en la Quebrada de Shallap, ubicada al este de la ciudad de Huaraz, en la región Áncash.

La mujer de 48 años activó la señal de emergencia de su GPS tras torcerse el tobillo durante la caminata hacia la laguna. De inmediato, los bomberos desplegaron una operación de búsqueda en una zona considerada de riesgo total.

POLICONTUSIONES

Pese a la accidentada geografía y al apagón que dejó sin energía eléctrica a la ciudad durante la madrugada, los hombres de rojo tras una intensa búsqueda de tres horas lograron ubicarla y estabilizarla aplicando técnicas de alta montaña.

Inmediatamente, la turista extranjera fue trasladada a un establecimiento de salud cercano donde quedó internada, se conoció que se recupera satisfactoriamente de las policontusiones sufridas y en las próximas horas se le daría de alta.