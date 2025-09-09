Policías son acusados de aprovechar operativo antidrogas para robar en carretera

Un video difundido en redes sociales reveló un confuso operativo en la carretera de Churcampa, en Huancavelica, donde dos sujetos armados, sin uniforme ni identificación policial, interceptaron un vehículo particular.

ESTO SE SABE DEL CASO

Las imágenes fueron grabadas por una de las ocupantes, quien denunció que se trató de un asalto a mano armada. Tras la difusión del caso, se identificó que los hombres eran suboficiales de la PNP: Misael Ciste Limas y Carol del Valle Acuña, quienes usaban un automóvil particular y dispararon contra la unidad intervenida.

La Policía señaló inicialmente que se trataba de un operativo para incautar 100 kilos de hoja de coca presuntamente ilegal, pero la Fiscalía de Churcampa, encabezada por el fiscal César Guayanar, abrió investigación por robo agravado contra los agentes.

El caso ha generado fuerte hermetismo en la Policía de Huancayo, de donde provenían los suboficiales.