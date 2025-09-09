Asesinan a balazos a hermanos y a dueño de bodega en Trujillo: ataque sería por ajuste de cuentas

Tres hombres fueron baleados por dos sicarios que descendieron de una camioneta negra y dispararon al menos 15 veces mientras las víctimas se encontraban reunidas frente a una bodega en el barrio 5 A, en Alto Trujillo.

El ataque dejó como víctimas a dos hermanos identificados como Jorge Luis Martínez Marquina y Gerónimo Martínez Marquina, quienes se encontraban tomando cerveza frente a una bodega, así como al dueño del local Francisco Vilela Santos.

Un cuarto hombre, identificado como Pablo Sánchez, alias 'Viejo Pablo' y presunto integrante de una banda criminal, también resultó herido en el ataque. Los atacantes huyeron del lugar inmediatamente después del crimen.

Presunto ajuste de cuentas e integrante de banda

El coronel Javier Arana, jefe de la Divopus de Trujillo, confirmó que el ataque correspondería a un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Según precisó, uno de los afectados sería integrante de la banda criminal "Los Pulpos" y el hecho estaría relacionado con una disputa con otra organización delictiva.

"Es un tema de investigación de una organización que se está reagrupando", manifestó el Arana. Cabe resaltar, que el video de la huida de los sicarios podría ser clave para su identificación y captura.