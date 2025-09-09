Tragedia en Amazonas: derrumbe deja seis muertos, entre ellos una niña de 6 años

Un deslizamiento de un cerro en Conila, región Amazonas, dejó como saldo seis personas fallecidas, entre ellas una niña de 6 años.

Las víctimas se encontraban en un volquete y una retroexcavadora que fueron arrastrados por toneladas de tierra y piedras. Entre los fallecidos figuran los conductores de ambos vehículos, la hija de uno de ellos y otras tres personas que transitaban en la zona.

El derrumbe fue captado por un poblador que registró el momento en que el cerro se vino abajo y sepultó a las unidades pesadas.

SEIS MUERTOS

Inicialmente se reportaron dos muertos, pero tras intensas labores de búsqueda y rescate, con apoyo de policía, bomberos, personal de salud, ronderos y Defensa Civil, se hallaron cuatro cuerpos más, elevando la cifra a seis víctimas.

Los restos fueron entregados a sus familiares para ser velados, mientras que la carretera Luya–Conila permanece bloqueada por los escombros del derrumbe.