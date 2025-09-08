Iquitos: trabajadora de grifo es asaltada y golpeada por delincuentes armados

A plena luz del día, una trabajadora de un grifo fue víctima de un violento asalto en el centro de Iquitos. Dos delincuentes armados, que se desplazaban en motocicleta, la interceptaron cuando conducía su moto y la derribaron para arrebatarle un bolso con el dinero del establecimiento.

LO QUE SE SABE DEL CASO

Las cámaras de seguridad registraron cómo la mujer intentó resistirse al robo mientras manejaba, pero cayó a la pista tras forcejear con los ladrones. En el suelo fue golpeada con la cacha de un arma de fuego hasta que soltó la mochila. Testigos aseguraron que incluso se escuchó un disparo antes de la huida de los atacantes.

Mototaxistas y transeúntes auxiliaron a la víctima y alertaron a la policía, que ya investiga el caso. Los agentes revisan las imágenes de videovigilancia para identificar y capturar a los responsables de este violento atraco.