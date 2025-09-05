Sin correa ni bozal: Madre e hijo quedan graves tres ser atacados por un perro en Chimbote

Como informamos previamente, el día de ayer en la ciudad de Chimbote, un perro de raza pitbull escapó de una vivienda y atacó a un niño y a su madre en plena vía pública.

La madre de familia resultó herida al intentar defender a su hijo mientras el dueño de la mascota intentaba controlar al furioso can.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad de una vivienda cercana y las imágenes han causado conmoción y pone sobre el tapete el tema de la tenencia irresponsable de animales potencialmente peligrosos.

Deben usar bozal

Según la legislación peruana, la Ley n.° 27596 sobre el Régimen Jurídico de Canes establece que los propietarios de perros catalogados como potencialmente peligrosos —como los de raza pitbull— deben cumplir con normas específicas: registro, uso de bozal en espacios públicos, rejas adecuadas, entre otros.

En nuestro país, los canes como este, deben usar bozal aquellos perros clasificados como potencialmente peligrosos, los cuales incluyen razas como el Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu, Bullmastiff, Dóberman y Rottweiler, según lo establece la Ley N° 27596.

El uso de bozal para estas razas es obligatorio en espacios públicos, junto con una correa y un microchip de identificación.

Cave señalar que, el incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas o incluso penales, si se producen lesiones graves.