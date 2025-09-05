Hablan ronderos que castigaron a gerente de Corpac: "Se le azotó por mentiroso, ya les habíamos advertido"

Un grupo de ronderos de Jaén irrumpió en las instalaciones del aeropuerto local y castigó con latigazos a un funcionario de Corpac, en protesta por los constantes retrasos en la rehabilitación de la pista de aterrizaje, obra que mantiene cerrado el terminal aéreo desde hace más de dos años y medio.

Los dirigentes aseguran que su acción responde a la “costumbre rondera” frente a lo que consideran engaños de la empresa. “Ya les habíamos advertido que si seguían mintiendo, aplicaríamos nuestra justicia. Al funcionario se le castigó por mentiroso”, señaló el presidente de la ronda campesina.

CORPAC SE PRONUNCIÓ

Corpac, por su parte, emitió un comunicado rechazando la violencia y anunció acciones legales. La entidad asegura que los trabajos presentan un 96% de avance, aunque el consorcio a cargo de la obra reconoció que solo llegan al 80%, lo que incrementó las dudas y el malestar en la población.

Cabe mencionar, que la situación impacta directamente en el turismo y la economía de la zona. El aeropuerto de Jaén conecta con el nororiente del país, incluidas provincias de Cajamarca y la región Amazonas. Sin vuelos operativos, el traslado hacia Lima toma más de 20 horas por carretera.

Los pobladores esperaban que el terminal estuviera listo para recibir a visitantes durante la festividad del Señor de Huamantanga, declarada parte del calendario turístico nacional. Sin embargo, los incumplimientos mantienen la incertidumbre.

La obra demanda más de 9 millones de soles de inversión. En una primera intervención, se gastaron casi 5 millones y el aeropuerto solo funcionó una semana antes de volver a cerrar.