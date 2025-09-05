Atentado en Trujillo: Así amanecen las viviendas afectadas por fuerte explosión

Nuevamente Trujillo es el blanco de un atentado con explosivos. Como venimos informando desde la noche de ayer, la detonación de gran magnitud sembró el terror en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, cerca de las 10:45 p.m.

La explosión, que fue con dinamita, contra una de la vivienda del lugar dejó daños materiales en varios inmuebles y vehículos, pero afortunadamente no se reportaron víctimas mortales.

Esta mañana los equipos de Buenos Días Perú llegaron hasta la zona del atentado, en la fachada de un inmueble de la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro, donde las autoridades evalúan los daños estructurales y continúan atendiendo a los residentes afectados tras el evento.

HABLAN LOS VECINOS AFECTADOS

En el lugar hablan los vecinos afectados y narran los momentos de terror vividos con la fuerte detonación que se oyó en distintos sectores de Trujillo, incluyendo La Esperanza, Moche, Florencia de Mora y hasta Huanchaco.

Cabe señalar que, la fuerte explosión ha dañado cerca de 30 viviendas, y primeros informes señalan que el inmueble atacado solía recibir vehículos lujosos y al momento del estallido estaba deshabitado.