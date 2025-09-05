Atentado en Trujillo: detenido confiesa que recibió S/200 para colocar explosivo en vivienda

Un nuevo atentado con explosivos sacude a Trujillo. Esta vez, tres sujetos fueron detenidos tras el ataque contra una vivienda en el distrito de La Esperanza. Uno de los intervenidos, identificado con el alias de Chamo y de nacionalidad venezolana, confesó a la policía que recibió 200 soles para colocar el artefacto en la casa afectada.

ESTO FUE LO QUE CONFESÓ

Según su testimonio, actuó por necesidad debido a problemas familiares, aunque reconoció que sabía de la peligrosidad del encargo. “Me ofrecieron 200 soles, maestro. Yo sé que eso no cuesta la vida de nadie, pero lo acepté”, señaló durante su declaración en la dependencia policial.

La rápida intervención de vecinos, personal municipal y el uso de cámaras de seguridad permitió la ubicación y captura de los tres presuntos integrantes de la banda, identificados como Pelado, Chamo y Negro. Al momento de la detención, uno de ellos portaba más explosivos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, este ataque estaría relacionado con disputas de la minería ilegal, que se estaría expandiendo desde Pataz hacia otras zonas de La Libertad.

El caso es investigado por la Policía en coordinación con el Ministerio Público. Por ahora, los detenidos permanecen en Trujillo mientras se recogen más pruebas y se evalúa si corresponde un eventual traslado a Lima debido a la gravedad del hecho.