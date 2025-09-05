Mujer llega envuelta en llamas a un grifo de Tingo María: Su estado de salud es grave

En Tingo María, una mujer casi desnuda llegó caminando hasta un grifo con la cabeza envuelta en llamas y con quemaduras en gran parte del cuerpo.

En las imágenes grabadas por testigo del hecho, se observa a la mujer llegando hasta el lavadero del grifo, donde toma un balde con agua y se lo echa en la cabeza para apagar el fuego.

SU ESTADO DE SALUD ES GRAVE

Al observar su estado, los trabajadores y vecinos llamaron al personal de SAMU, que llegó al lugar y traslado a la mujer hasta el hospital de Tingo María donde permaneció en UCI varios días por presentar quemaduras en de 4to grato en más del 50% de su cuerpo.

La madre de esta joven se mostró desconcertada y sospecha del padre de la víctima y de su pareja a quien conocen con el alias de “Gato”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Huánuco precisó que seguirá este caso de cerca para determinar las causas y encontrar al responsable.

Cabe señalar que, debido a la gravedad de sus quemaduras, la joven tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, donde recibirá una atención médica más especializada.