Gobernador de Tacna rechaza traslado de más reos al Penal de Challapalca

El reciente traslado de 15 internos de alta peligrosidad de Cajamarca al Penal de Challapalca ha generado gran polémica en la población. Luego de que los reos llegaran a Tacna, el Gobierno Regional mostró su rotundo rechazo ante el constante traslado de peligrosos delincuentes a este centro penitenciario.

En un oficio dirigido al ministro de Justicia, Juan José Santivañez, el Gobernador Regional Luis Ramón Torres Robledo advirtió que los constantes traslados han generado malestar entre la población, provocando protestas.

RECHAZO DE LA POBLACIÓN

El malestar en la población se da debido al riesgo que representan para la seguridad ciudadana y la inestabilidad que generan en las actividades comerciales y turísticas de la región.

“Nosotros como tacneños no estamos de acuerdo con estos delincuentes que están viniendo a Challapalca porque viene sus familiares a Tacna y eso nos trae consecuencias que sí nos preocupan muchísimo”, indicó el gobernador.

Cabe señalar que, tanto en el oficio enviado al Ministerio de Justicia como en redes sociales, el gobernador Luis Torres aseguró que “Tacna no es el basurero del Perú”. Por ello, exige que se tomen medidas urgentes frente a esta situación.