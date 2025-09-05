Terror en Trujillo: explosión afecta varias viviendas en la urbanización Las Quintanas

Una fuerte explosión alteró la tranquilidad de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre, dejando cuantiosos daños materiales en viviendas y vehículos. El estallido ocurrió alrededor de las 10:45 p.m., cuando desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de un inmueble de cuatro pisos ubicado en la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro.

De inmediato, bomberos, brigadas del SAMU y efectivos de la Policía Nacional acudieron a la zona para atender la emergencia, mientras personal de Defensa Civil evaluaba los daños estructurales en las viviendas afectadas.

Testimonios de miedo y frustración

El impacto generó pánico entre los vecinos, quienes salieron a las calles con sus hijos y mascotas al sentir la onda expansiva. Los moradores denunciaron además que la vivienda atacada estaba ocupada por personas vinculadas a actividades sospechosas.

El estallido destruyó gran parte de la fachada del inmueble atacado, además de afectar casas aledañas y un vehículo estacionado. De acuerdo con declaraciones de los vecinos, dos personas habrían sido detenidas tras la explosión, aunque las autoridades aún no han confirmado esta información.