Senamhi emite alerta naranja: lluvias afectarán a varias regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que impactarán algunas regiones del país.

Se emite la alerta naranja por las lluvias y truenos que se presentaran en la sierra y selva del país.

A TOMAR MEDIDAS

Senanhi advierte a la población de tener cuidado con descargas eléctricas. Con este nuevo aviso meteorológico la entidad advierte sobre las precipitaciones y truenos para los próximos días en la sierra del país.

Por otro lado, la región amazónica del Perú se prepara para recibir el vigésimo primer friaje del año, un evento que, según el Senamhi, ingresará durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre.

Cabe señalar que, en la capital por otro lado se han venido registrando días con presencia de brillo solar, esta situación podría permanecer hasta el fin de semana de acuerdo a la entidad.