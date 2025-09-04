Perú busca récord Guinness con ensalada de Tarwi más grande del mundo en La Libertad

En la ciudad de Trujillo, en el marco de las celebraciones por el “Día Nacional del Tarwi”, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y la empresa Danper buscan alcanzar un Récord Guinness con “la ensalada de tarwi más grande del mundo”.

El evento se realizará este domingo 7 de septiembre de 2025 en la plaza de Armas del distrito de El Porvenir, en la ciudad de Trujillo, con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Un superalimento andino ancestral

Esta iniciativa tiene como propósito revalorar al tarwi (Lupinus mutabilis) como superalimento andino ancestral, impulsando su consumo, su posicionamiento comercial en el mundo y el fortalecimiento de la cadena productiva de este alimento.

Asimismo, busca poner en valor al tarwi como alimento emblemático del Perú, generar oportunidades en mercados interesados en productos funcionales y sostenibles, y fortalecer la identidad cultural vinculada a la agricultura andina.

El anuncio fue realizado por el director general de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri, Franklin Wilfredo Suárez Gómez; el fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, Raúl Diez Canseco Terry; y la fundadora y presidenta del directorio de Danper, Rosario Bazán de Arangurí.

Cabe agregar que, la iniciativa también tiene como objetivo promover alianzas entre el sector público, privado y la cooperación internacional, con el objetivo de impulsar una agricultura sostenible que beneficie a miles de familias productoras en el país.