Delincuentes instalaron falsa comisaría y local de encomiendas para estafar por internet

Un hecho insólito sorprendió a la ciudad de Chimbote. La Policía desarticuló a una banda criminal que había montado una falsa comisaría y un supuesto local de encomiendas en el asentamiento humano Ramal Playa, con el fin de estafar a personas interesadas en comprar motocicletas a bajo costo.

ESTAFABAN POR INTERNET

Según el jefe de la División de Investigación Criminal de Chimbote, comandante Percy Ceballos, los delincuentes publicaban anuncios en la plataforma Marketplace ofreciendo motocicletas a precios por debajo del mercado. Para dar credibilidad al engaño, mostraban ambientes pintados de verde, chalecos y casacas con distintivos policiales, además de cajas rotuladas con el nombre de empresas de transporte. Incluso entregaban boletas falsas a las víctimas.

La modalidad consistía en exigir depósitos adicionales bajo el pretexto de trámites administrativos como SOAT, embalaje o supuestos permisos ante la Policía. Las transferencias ascendían a montos de hasta S/ 150 por cada concepto, lo que permitía a los delincuentes recaudar dinero de manera continua.

“Tenían todo montado: un área de recepción, cajas apiladas, incluso personas simulando hacer cola. Era creíble para quienes hacían videollamadas y caían en el engaño”, explicó el comandante Ceballos.

La intervención policial permitió la captura de siete integrantes de esta organización, quienes ahora permanecen bajo investigación. Se incautó indumentaria policial, chalecos, boletas falsas y materiales usados para la estafa.

Las autoridades exhortaron a la población a desconfiar de productos ofrecidos a precios demasiado bajos en internet y a comprar únicamente en lugares autorizados. “Si algo parece demasiado fácil, probablemente sea ilegal”, advirtió Ceballos.