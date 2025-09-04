Cámara de colegio registra como un sujeto besa a la fuerza a una escolar en Ayacucho

En Ayacucho, cámaras de seguridad de la institución educativa Luis Carranza, captaron como un sujeto encapuchado besó por la fuerza a una escolar dentro del colegio.

Como quedó registrado en las imágenes, el sujeto primero llegó con una mochila e intentó ingresar al centro educativo, pero al no ser estudiante fue impedido de entrar.

Al momento de retirarse observa que dos escolares están entrando al colegio y aprovecha en tomar por la fuerza a una de ellas y besarla. Tras esto la menor ingresa corriendo a su colegio para reportar el incidente a su madre.

EL SUJETO INTENTÓ INGRESAR EL COLEGIO VARIAS VECES

Tras este incidente, la directora de este centro educativo reportó que este sujeto ya había intentado ingresar a este colegio en reiteradas ocasiones.

Cabe señalar que, la madre de la menor afectada y el centro educativo ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional. Ahora, esperan que las autoridades actúen con rapidez para detener al responsable y así evitar que otra escolar sea víctima de una agresión similar.