Si va a viajar: Tome sus precauciones con los robos en los aeropuertos

El día de ayer, informábamos sobre un robo registrado en el aeropuerto de Piura. Dos sujetos aprovecharon un descuido de los pasajeros para sustraer dispositivos electrónicos justo frente a los controles de seguridad en dicho terminal aéreo.

Los ladrones, tras cruzar el control de rayos X, se percataron que un pasajero había olvidado una laptop, un iPad y un reloj, y con el descuido lograron apropiarse de los objetos.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto captaron el momento exacto cuando se apropiaban de los objetos, ante la mirada de los agentes de la seguridad presentes.

Pero, personal de seguridad revisó de inmediato las grabaciones y alertó a la Policía y fueron intervenidos con los objetos robados.

EVITE SER VÍCTIMA DE ROBO

Para evitar ser víctima de robos en los aeropuertos, para cuidar tus objetos de valor se recomienda, guárdalos siempre en tu equipaje de mano, Se debe colocar los dispositivos electrónicos en bolsos cerrados para protegerlos y considera ponerles etiquetas de contacto para identificarlos fácilmente.

También se recomienda, tener precaución con objetos prohibidos que pueden causar retrasos o multas y declara cualquier bien de valor superior a un límite establecido, como el oro o el efectivo, para evitar sanciones.