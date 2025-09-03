Insólito: Incautan módem de Wi-Fi y teléfonos dentro de un penal en Iquitos

En Iquitos, agentes del INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú) realizaron una requisa en el penal, donde lograron incautar 18 celulares, 11 pequeños paquetes de sustancias ilícitas y un modem WIFI para internet.

Los agentes acudieron al pabellón 2 y revisaron exhaustivamente las celdas de los internos, los aleros, servicios higiénicos, patios, pasadizos y cocinas.

OPERATIVO CONTRA LA EXTORSIÓN

Una vez finalizado la revisión, se informó a la Fiscalía y a la Policía Nacional para las diligencias de ley; además, los internos que tenían en su posesión los teléfonos móviles serán trasladados a otros establecimientos penitenciarios de mayor contención.

Cabe señalar que, la acción forma parte de la estrategia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para frenar las extorsiones que operan desde los penales y afectan a la ciudadanía.