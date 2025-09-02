Disparan dos veces a hombre por impedir asalto en negocio de broaster en Huacho

Un hombre resultó herido al intentar evitar el asalto de los comensales de su negocio dedicado a la venta de broaster. El hecho luego de que delincuentes armados ingresaron al local ubicado en el distrito de Huacho, en Huaura.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el negocio y conversó con el hermano del afectado quien reveló que su familiar está internado en el hospital Regional de Huacho y se encuentra fuera de peligro.

Contó que solo se llevaron un teléfono celular al intentar evitar el robo a los comensales. "La policía sabe quienes son, pero no los van a agarrar (...) "El ministro y el Estado no hace nada, habrá que hacer justicia con nuestras propias manos", expresó el familiar.

Falta de seguridad y presencia policial

El hombre reveló que en la zona no hay cámaras de seguridad que ayuden con la investigación, tampoco un puesto policial ya que fue abandonado hace años. Asimismo, mencionó que no cuentan presencia policial o de serenazgo.

Continúan trabajando

Pese al ataque, han decidido continuar trabajando con el negocio familiar ya que necesitan generar ingresos económicos. Por ello, pide mayor presencia policial en la zona para evitar posibles nuevos ataques.