Disparan contra mototaxi y dejan dos muertos en Cañete: ataque sería por ajuste de cuentas

Cuatro sicarios dispararon a quemarropa contra los ocupantes de una mototaxi en Cañete. Las cámaras de seguridad de la zona captaron cómo las dos motocicletas perseguían a la unidad en movimiento hasta que una bala impactó al conductor.

Uno de los sujetos descendió de su moto y comenzó a disparar a corta distancia contra las víctimas y otro de los sicarios se sumó al ataque. Los cuatro sicarios huyeron en sus motocicletas con rumbo desconocido. Dos personas fallecieron y otra resultó gravemente herida.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Paúl Postillón Postillón (37), quien murió dentro del vehículo, y Luis Alberto Clerque Chávez (30), quien falleció mientras era trasladado al hospital. Mientras que Juan de Dios Huamán Estrella (37), permanece internado con diagnóstico de traumatismo toráxico y facial por proyectil de arma de fuego.

Ferocidad del ataque e hipótesis

En el lugar se hallaron más de 30 casquillos de bala, evidenciando la ferocidad del ataque. El coronel Héctor Tarrillo, jefe de la División Policial de Cañete, precisó que el caso podría tratarse de un presunto ajuste de cuentas.

Antecedentes de víctimas

Tarrillo indicó que ambas víctimas mortales presentaban antecedentes policiales, uno era integrante de la banda del 'Gordo Yunza' y el otro había sido detenido por la Depincri por microcomercialización de drogas. La Policía Nacional analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.