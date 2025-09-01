Motín en penal de Cajamarca: internos tomaron de rehenes a dos agentes del INPE

Un violento motín se registró en el penal de Huacarí, en Cajamarca, luego de que internos del pabellón 5 tomaran como rehenes a dos jefes del INPE la mañana del último sábado.

CÓMOS SE INICIÓ EL DISTURBIO

Tras varias horas de incertidumbre, la intervención de la Policía Nacional permitió recuperar el control y liberar a los trabajadores penitenciarios. El fiscal de prevención del delito, Johnny Díaz, explicó que se optó por abrir un canal de diálogo con los reclusos para evitar un desenlace mayor.

El incidente expuso una vez más la fragilidad de la seguridad carcelaria en la región. Según el INPE, la revuelta se originó porque los internos se oponían a la revisión de sus celdas. Los cabecillas del motín serán trasladados a un penal de máxima seguridad.

Este episodio se produjo apenas dos días después de la muerte de un interno en una gresca al interior del mismo penal, lo que agrava las críticas sobre la falta de control.

Horas antes del motín, serenos y policías fueron alertados por vecinos de la zona sobre la caída de un dron en los alrededores del establecimiento. En tanto, familiares que llegaron hasta el penal denunciaron trabas constantes para visitar a los reclusos en los últimos meses.

Las autoridades adelantaron que reforzarán los controles internos y evaluarán medidas adicionales para prevenir nuevos disturbios.