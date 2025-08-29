Mujer es herida de bala luego de ser asaltada por delincuentes en Juliaca: Está en el área de UCI

En Juliaca, un grupo de delincuentes hirieron de bala a una mujer para robarle una fuerte suma de dinero cuando salía de una entidad bancaria.

Cámaras de seguridad registraron como hampones armados la asaltaron con suma violencia en plena vía pública, cuando la mujer se encontraba caminando y la interceptaron en una esquina para arrebatarle su bolso con el dinero.

LE DISPARARON A QUEMARROPA

En un intento por resistirse al robo empezó a gritar, pero los delincuentes le dispararon y ya con el botín en mano, los hampones salieron huyendo a bordo de dos motocicletas junto a sus cómplices.

La víctima fue identificada como Mirian Milagros Pacheco Vilca, de 40 años, y rápidamente fue trasladada a una clínica local donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

Cabe señalar que, la familia ya ha formalizado la denuncia ante la comisaría de Juliaca, y aunque aún se desconoce el monto exacto del robo, la policía trabaja intensamente para dar con los responsables.