Policía de civil mata a balazos a un hombre en calle de Cusco: Se trataría de un crimen pasional

En el Cusco, un policía vestido de civil, que se encontraba de franco, causó la muerte de un hombre a quien disparó a quemarropa en la avenida Manco Cápac.

Según contaron los familiares de la víctima, identificada como Aurelio Advíncula Quiñones, el suboficial brigadier de la Unidad 105 de la PNP lo atacó cuando se encontraba cerca al estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El herido fue traslado a un hospital del sector con una herida de bala en el tórax, pero al llegar fue declarAo como fallecido.

SERÍA UN CRIMEN PASIONAL

Según el comandante Carlos Quispe Amoretti, jefe de la Divincri Cusco, el móvil del ataque sería pasional.

Cabe señalar que, si bien el policía permanece detenido, los familiares de la víctima mortal llegaron desde Lima para pedir justicia y exigir que no liberen al efectivo involucrado en este crimen.