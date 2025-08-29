Inician reparación de viviendas afectadas por explosión en Trujillo: Ministro de Vivienda inspeccionó trabajos

Luego que especialistas evaluaran los daños, esta semana el Ministerio de Vivienda comenzó con las reparaciones.

Hace casi dos semanas, Trujillo fue escenario de un violento ataque producto del conflicto de bandas criminales.

Una explosión registrada en la cuadra 8 de la avenida Perú dejó decenas de casas dañadas por la onda expansiva, por lo que el Gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda inició con los trabajos de rehabilitación a los inmuebles afectados.

OBRAS EN MARCHA

Este jueves, llegó el titular de Vivienda, Durich Whittembury, quien inspeccionó los trabajos que se viene ejecutando y conversó con las familias afectadas.

Cabe señalar que, según informó el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que seis casas tienen una condición de inhabitabilidad, por lo que contarán con bonos de arrendamiento de viviendas para emergencia, mientras que una tendrá un bono habitacional familiar para su reconstrucción completa.