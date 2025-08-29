Fuertes vientos hacen volar los techos de calaminas de viviendas en Piura

En Piura, los fuertes vientos provocaron que los techos de calaminas de las viviendas del distrito de Canchaque salgan volando por los aires.

Las fuertes ráfagas provocaron la alarma de los vecinos, quienes veían como las calaminas fueron a parar varios kilómetros de distancia, tras ser arrancadas por el fenómeno natural, además de generar una intensa polvareda.

Los afectados, que denunciaron la magnitud del fenómeno, señalaron que muchos vecinos quedaron expuesta a la intemperie mientras trataban de resguardar sus pertenencias.

Según el Senamhi, estos fuertes vientos que superan los 35 km, continuaran en los próximos días por lo que hicieron un llamado a la población para tomar precauciones.

Cabe señalar que, estos vientos ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de cientos de familias en Piura, por lo que los afectados piden a las autoridades mayores acciones para ayudarlos.