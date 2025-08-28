Loreto: informan de seis heridos tras balacera entre pasajeros y nativos que bloquean el río Tigre

Los nativos acatan un paro indefinido exigiendo al Gobierno acciones frente a la minería ilegal y la contaminación con mercurio que afecta a su fuente de agua.

Según se conoció, seis personas resultaron heridas por disparos de perdigón tras un enfrentamiento entre nativos y tripulantes de dos lanchas que intentaron cruzar el bloqueo instalado en la cuenca del río Tigre, en la comunidad Libertad, provincia de Nauta, región Loreto.

Uno de los afectados señaló que tras el tiroteo hay heridos graves. Además, pide que el Estado solucione el problema, que ya lleva más de 15 días, pues la medida de protesta de los pobladores indígenas afecta principalmente a niños y ancianos que están sin alimentos.

CONTAMINACIÓN

El hecho ocurrió cuando los conductores de las lanchas trataban de cortar el cable que interrumpe la navegación y al no acatar el pedido de los nativos de detenerse, se registró el ataque. Los pasajeros exigen a las autoridades recuperar el control del río para llegar a sus destinos.

Los nativos acatan un paro indefinido, donde más de veinte comunidades de la cuenca baja del Tigre mantienen bloqueado el río para exigir al Gobierno acciones frente a la minería ilegal y la contaminación con mercurio que afecta a su fuente de agua, con información de RPP.