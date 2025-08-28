Himno Nacional despierta al distrito de Santa Rosa de Loreto gracias a un locutor de radio desde hace 17 años

Desde hace 17 años, el amanecer en Santa Rosa de Loreto tiene un sonido particular. Apenas canta el gallo, los megáfonos se encienden y, como un ritual que marca el inicio del día, comienza a escucharse el Himno Nacional del Perú.

El locutor de radio, Julio César Risco Arévalo, de Radio Amazonas FM, mantiene viva esta tradición que se ha convertido en símbolo de identidad en el distrito fronterizo, que en las últimas semanas se ha visto envuelto en una polémica con Colombia.

Casi 20 años de tradición

Los pobladores detienen sus labores para entonar las estrofas del Himno Patrio, mientras que mototaxistas adornados con banderas peruanas acompañan con orgullo esta tradición.

La iniciativa no solo ha conquistado a los vecinos de Santa Rosa, sino también a visitantes que llegan al puerto y se sorprenden al escuchar el Himno Nacional.

“Siempre desde hace 18 años cuando se instaló la primera fm aquí en santa rosa los propietarios de las casas radiales son peruanos y tuvieron ese gran privilegio de siempre por honor a nuestra patria colocar a las 6 de la mañana al mediodía y también a las 6 de la tarde nuestro Himno”, indica el locutor radial.

Cabe señalar que, gracias al compromiso de Julio César cada amanecer en Santa Rosa de Loreto recuerda que, pese a la distancia y el aislamiento geográfico, esta tierra sigue siendo profundamente peruana.