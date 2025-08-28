Cajamarca: falsos censistas asaltan a productor de café y se llevan S/100 mil en Jaén

La inseguridad vuelve a golpear en Cajamarca. Una banda de delincuentes, disfrazados de censistas, asaltó un local de venta de café y cacao y robó cerca de 100 mil soles.

CÓMPLICES ESTABAN VESTIDOS COMO OBREROS

El hecho ocurrió la tarde del último miércoles en Jaén. Cámaras de seguridad registraron la llegada de los hampones en una mototaxi y dos motos lineales. Vestían polos con el logo del censo 2025 y portaban armas de fuego. Al ingresar, redujeron a los propietarios y los obligaron a tirarse al suelo. Una escolar que presenció el ataque corrió a esconderse para protegerse. Afuera, otros cómplices vestidos con chalecos de construcción civil vigilaban la zona.

Los delincuentes revisaron los cajones y sacaron cuatro mochilas que contenían el dinero destinado para un negocio. Luego huyeron rápidamente en motocicletas con rumbo desconocido.

Finalmente, las autoridades han iniciado las investigaciones para identificar a los integrantes de la banda y dar con su paradero.