Piura: Familiares de joven universitaria asesinada por su tío piden justicia

En la región Piura, hace unas horas el cuerpo de una joven universitaria identificada como Xiomara Huertas Santiago, de 18 años, fue encontrado días después de ser reportada como desaparecida en el distrito de La Arena, Bajo Piura.

Según sus familiares, el principal sospechoso del feminicidio es su tío político, Jorge Silva Álvarez, quien permanece detenido en una dependencia del lugar.

Las pesquisas de este feminicidio indican que la joven fue ahorcada hasta acabar con su vida y después fue enterrada en un hoyo dentro del corral de animales de su vivienda.

CASI LINCHAN AL SOSPECHOSO

Como indican sus familiares, la estudiante joven estaba en Piura la solo para pasar vacaciones con su madre y esta habría sido atacada por su tío quien habría intentado abusar de ella.

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven, decenas de personas intentaron hacer justicia con sus propias manos atacando al tío de la víctima.

Cabe señalar que, los agentes de policía tuvieron que usar bombas lacrimógenas para dispersarlos y garantizar el traslado seguro del principal sospechoso de este crimen que ha conmocionado todo Piura.