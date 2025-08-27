Fiscalía allana Dirección Regional de Energía y Minas en Ayacucho por caso El Dorado

Esta mañana amanecimos con las noticias de nuevos allanamientos en el marco de una investigación fiscal que no está relacionada con el caso mina El Dorado, una investigación revelada por Panorama.

En primer lugar, informábamos de las diligencias de ley en el domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja.

De igual forma se intervino el estudio de abogados implicado al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ya que, de acuerdo a la tesis fiscal, Santiváñez habría tenido conocimiento de la operación y de la forma en que se ejecutaría.

Y de manera coordinada al allanamiento en Lima, la Fiscalía también ingresó a las oficinas de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho.

ALLANAMIENTO EN AYACUCHO

De acuerdo a la tesis Fiscal, las investigadoras en la sede de Ayacucho buscan registros y documentación relacionada con las autorizaciones que la entidad tendría en relación a la empresa El Dorado.

Cabe señalar que, esta es una diligencia en desarrollo, pero su supo que Fiscalía considera que los hechos podrían configurar delitos de cohecho, colusión y tráfico de influencias, al haberse beneficiado indebidamente a una empresa privada mediante recursos y personal del Estado.