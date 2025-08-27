Tumbes: Intervienen bus con 39 extranjeros que ingresaron al país de manera ilegal

En Tumbes, un bus de la empresa TCR, que circulaba en el distrito La Cruz, fue intervenido por personal de seguridad del Estado cuando trasladaba a 39 pasajeros extranjeros, quienes no contaban con documentos legales para su ingreso al país.

La unidad de transporte público, que trasladaba a ciudadanos colombianos y venezolanos, era conducido por Glener Hernández Hernández, quien tenía una identificación que correspondía a otra persona.

Es el segundo bus de la misma empresa intervenido

Todos los intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad de Seguridad del estado para las diligencias de ley correspondientes.

El coronel Julio Huillca, jefe de Divopus, informó que esta es la segunda intervención a un bus de la misma empresa en menos de un mes.

“Es el segundo bus, ya hubo un bus que fue intervenido el 26 de julio por la misma modalidad, este es el segundo que se está incautando”, indicó a la prensa.

Cabe señalar que, todos los intervenidos no tenían alguna documentación, habían ingresado ilegalmente al país. Un grupo de ellos serán expulsados y las personas vulnerables permanecerán en las instalaciones.