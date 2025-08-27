Pasco: Minivan cae a un precipicio de 800 metros de profundidad y deja siete fallecidos

Durante la noche del último lunes, un trágico accidente de tránsito acabó con la vida de 7 personas, entre ellos una menor de 2 año, en el distrito de Paucartambo, en Pasco.

Una miniván, que se dirigía al centro poblado de Santa Isabel, cayó a un precipicio de 800 metros aproximadamente.

Tras ser alertados por los transportistas, la fiscalía, policía y personal del centro de salud Paucartambo se dirigieron al lugar para el levantamiento de los cuerpos e identificación.

RESCATARON LOS CUERPOS

Hasta la escena del accidente también acudieron familiares y conocidos de las 7 víctimas mortales, quienes pidieron ayuda a la población para darles una cristiana sepultura.

Horas más tarde, el general Eloy Lara Bendezu, jefe de la región policial Pasco, confirmó que no sobrevivió ningún tripulante y que aún están investigando las causas del accidente.

Cabe señalar que, tras un gran esfuerzo de la policía y los pobladores, los cuerpos fueron subidos hasta la parte alta del precipicio y llevados a la morgue de la ciudad.