Daño irreversible al patrimonio en Cusco: detienen a mujer acusada de realizar grafiti en muro inca

Cusco vuelve a ser escenario de un atentado contra su patrimonio cultural. Una mujer fue detenida luego de realizar grafitis en un muro inca cercano a la Plaza Mayor, presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que la fémina pintaba sobre las piedras, lo que permitió a la Policía y al Ministerio Público identificarla e intervenirla. Actualmente permanece detenida a la espera de que se defina su situación legal.

La Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (DDC) informó que se efectuó una limpieza en la zona afectada, aunque precisaron que la pintura penetra los poros de la piedra, lo que genera un deterioro irreversible a largo plazo.

CONSTANTES ACTOS DE VANDALISMO

No es la primera vez que ocurren hechos similares. En febrero de este año, la emblemática piedra de los 12 ángulos también fue dañada por un sujeto que la golpeó con un martillo, hoy bajo prisión preventiva.

Especialistas y autoridades culturales han insistido en la necesidad de reforzar el resguardo del patrimonio, aunque señalaron que es complicado por la gran cantidad de muros incas y sitios arqueológicos que se encuentran en Cusco. Actualmente, la vigilancia depende en gran medida de las cámaras de seguridad instaladas en el centro histórico.