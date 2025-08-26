Tumbes: Incautan más de 5000 municiones en frontera con Ecuador

En un operativo nocturno en el distrito fronterizo de Aguas Verdes, región Tumbes, la Policía Nacional del Perú incautó 5361 municiones de uso militar que eran transportadas en una camioneta. El material estaba oculto en compartimentos del vehículo y destinado a cruzar hacia Ecuador a través de pasos ilegales, según informó la institución.

Municiones de alto poder ocultas en camioneta

De acuerdo con el parte policial, 3577 de los cartuchos incautados corresponden a municiones para fusil R15, un armamento frecuentemente utilizado por organizaciones criminales. Estas balas presentaban refuerzos que permitirían su uso en ráfagas, lo que incrementa su poder de fuego. Todo el cargamento estaba envuelto en bolsas amarillas y camuflado en los asientos del vehículo.

El jefe del Frente Policial de Tumbes, general Luis Pacheco Cornejo, destacó que la intervención es resultado de los patrullajes constantes en la zona limítrofe, donde operan bandas dedicadas al tráfico de armas y otros delitos. El oficial subrayó que este tipo de acciones buscan debilitar la capacidad logística de las organizaciones que operan en la frontera norte.

El conductor de la camioneta fue identificado como Jorge Adolfo García, quien quedó detenido junto al vehículo y la totalidad de las municiones. Tanto el intervenido como lo incautado fueron trasladados a la comisaría de Aguas Verdes, donde la investigación continuará bajo el presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones.