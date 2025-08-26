Director de Sedalip denuncia extorsión: le exigen S/50 mil para no atentar contra su familia

La extorsión sigue azotando Trujillo. Ricardo Delgado Arana, director de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalip), denunció públicamente que viene siendo víctima de amenazas por parte de una banda criminal que le exige el pago de S/50 mil a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

AMENAZAN A DIRECTOR DE EMPRESA PRESTADORA DE AGUA POTABLE

Durante una conferencia de prensa, Delgado mostró los mensajes recibidos, en los que los extorsionadores advierten: “Es la vida de tus hijos. Ni los tombos te cuidarán”. En otro de los textos lo intimidan diciendo que, si no paga, el lunes recibirá un “regalo”.

El directivo explicó que las llamadas y mensajes comenzaron el viernes pasado, provenientes de al menos cuatro números diferentes. Considera que las amenazas estarían relacionadas con las denuncias de corrupción que su gestión presentó contra exfuncionarios de Sedalip. “Qué raro que ahora, cuando ya estamos a punto de presentar las denuncias en la fiscalía con documentos, empiecen a llamar”, sostuvo.

Delgado precisó que ya interpuso una denuncia formal ante la Policía Nacional y pidió que se investigue con urgencia para dar con los responsables. Por su parte, el presidente del directorio, Fran Sánchez Romero, respaldó a su colega y expresó su preocupación por la seguridad de los funcionarios.