Ministro del Interior sobre feminicidio en Piura: “Se espera una pena drástica para el acusado”

Tras la captura del principal sospechoso del asesinato de la universitaria Xiomara Alejandra Huertas Santiago, el ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que la población puede tener la certeza de que el proceso judicial seguirá su curso. Señaló que la investigación está a cargo de la División de Investigación Criminal de Piura y que ya se solicitaron las medidas correspondientes ante el Poder Judicial.

Malaver destacó la indignación ciudadana con respecto a este caso del feminicidio, pero pidió respeto al procedimiento fiscal y judicial. “Todos estamos de acuerdo en exigir la máxima sanción, pero debemos seguir los canales que corresponden”, manifestó. En esa línea, enfatizó que lo que se espera es “una pena drástica” contra el acusado, identificado como Jorge Silva Álvarez.

Justicia y clamor social

El ministro explicó que el sospechoso permanecerá bajo disposición de la Policía Nacional del Perú mientras avanza la investigación por el presunto feminicidio. La intervención de los agentes fue clave para contener a la población que intentó lincharlo tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de Siomara, enterrado en el corral de su vivienda.

Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos despidieron a la estudiante de 19 años en medio de globos blancos, música y oraciones. El caso ha generado conmoción en Piura y ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de sanciones ejemplares frente a crímenes de violencia contra la mujer.