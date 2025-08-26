Tragedia en Ayacucho: madre, hijo y abuela mueren tras ser atropellados por camioneta

Un trágico accidente ocurrido en el distrito ayacuchano de San Juan Bautista dejó a una familia destrozada. Una madre, su hijo y la abuela murieron luego de ser embestidos violentamente por una camioneta que circulaba a excesiva velocidad.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad: la motocicleta en la que viajaban las víctimas avanzaba a velocidad moderada cuando la camioneta invadió el carril contrario y los impactó de forma frontal. Pese a la magnitud del choque, el conductor no se detuvo y huyó raudamente sin prestar auxilio.

Vecinos y transportistas trasladaron de inmediato a las víctimas al Hospital Regional de Ayacucho, pero debido a la gravedad de sus heridas fallecieron poco después de ingresar al nosocomio.

Horas después, la Policía encontró el vehículo abandonado frente a una cantina, aunque el chofer continúa con paradero desconocido.

Familia exige justicia

Los deudos denunciaron que el responsable se encontraba en estado de ebriedad y temen que el caso quede impune.

“Ha matado a tres: a mi mamá, a mi sobrino y a mi hermana. Queremos justicia, que no se archive como tantos casos más”, expresó una familiar.

Los parientes además aseguraron tener pruebas de que el sujeto continuó bebiendo tras el accidente.

La Policía Nacional y el Ministerio Público han abierto investigación para ubicar al conductor y determinar las circunstancias del hecho. La familia clama que el caso no quede impune y que se siente un precedente para evitar que tragedias similares se repitan.