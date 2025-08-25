Oleajes anómalos dejan un muerto: técnico de la Marina fallece tras caer de embarcación

La Marina de Guerra del Perú atraviesa momentos de luto. Un tripulante falleció cuando intentaba asegurar embarcaciones frente a la costa del distrito de San José, en Lambayeque, mientras se registraban intensos oleajes anómalos.

La víctima fue identificada como el técnico segundo maniobrista Roberto Carlos Tello, quien cumplía funciones en las patrulleras Catarindo y Malabrigo, asignadas a la Capitanía de Puerto de Pimentel. De acuerdo con la institución, el fuerte movimiento del mar provocó que cayera al agua durante sus labores.

Su cuerpo fue hallado una hora después, a un kilómetro de distancia del punto donde se encontraban las naves.

Emergencia en todo el litoral

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) informó que 112 puertos permanecen cerrados en todo el país debido al fenómeno marítimo que se presenta desde el 20 de agosto y que se prolongará, según las proyecciones, hasta el 27.

A través de un comunicado, la Marina expresó sus condolencias a la familia del marino y aseguró que se brindará todo el apoyo necesario. Asimismo, anunciaron que ya se iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente.