Asaltan casa de cambio en Arequipa: Caen "Los Buitres de la Capital" con S/260 mil robados

Un violento asalto se registró en Arequipa, donde tres delincuentes encapuchados y armados irrumpieron en una casa de cambio y se llevaron más de 260 mil soles.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los sujetos ingresan al local, encañonan a los trabajadores y exigen el dinero de la caja. Tras obtener el botín, huyeron en una camioneta negra que los esperaba en el exterior.

La unidad, según la investigación, había sido robada previamente en San Juan de Miraflores (Lima) y trasladada hasta Arequipa con placa clonada para cometer el delito.

La Policía Nacional desplegó un plan cerco en distintos puntos de la ciudad. El operativo permitió ubicar la camioneta usada en el atraco y posteriormente detener a seis personas vinculadas a la organización criminal denominada “Los Buitres de la Capital”.

Los detenidos, todos provenientes de Lima, se alojaban en un hotel exclusivo, donde pagaron en efectivo habitaciones de hasta S/450 por noche y realizaron compras en tiendas de alto costo. En el operativo se incautaron S/114 mil en efectivo, además de ropa utilizada durante el asalto.

En busca del séptimo integrante

La Policía informó que aún falta capturar a un séptimo implicado, quien tendría en su poder las armas de fuego empleadas en el asalto y el resto del dinero sustraído.

Las investigaciones continúan a cargo de la División de Robos de la Dirincri, mientras los detenidos fueron trasladados a Lima para determinar su situación legal.