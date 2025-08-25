Se frustra atentado con explosivo en casa de periodista: perrita habría apagado mecha a mordiscos

La delincuencia en Huaral estuvo a punto de cobrar una nueva víctima, pero un hecho insólito lo impidió. Una perrita llamada Manchis habría frustrado un atentado contra la vivienda del periodista Carlos Mesías Sáate, luego de que malhechores arrojaran un cartucho de dinamita al interior de su casa.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto llegó a bordo de una mototaxi, encendió el explosivo y lo lanzó al inmueble. En ese instante, la mascota, que se encontraba en el techo, comenzó a ladrar insistentemente y luego descendió hasta donde había caído el artefacto.

Según las imágenes, el can habría mordido en dos ocasiones la mecha encendida, hasta que finalmente logró apagarla, evitando la detonación y salvando la vida de toda la familia.

“Un atentado contra mi labor periodística”

Carlos Mesías relató a Buenos Días Perú que recién a la mañana siguiente, al salir de la vivienda, se percataron de que se trataba de un artefacto explosivo. De inmediato dieron aviso a la Policía Nacional, que dispuso un cordón de seguridad hasta la llegada del personal especializado de UDEX.

“Este ha sido un atentado contra mi vida y contra mi labor periodística. No hemos recibido mensajes de extorsión, pero sí investigamos casos de tráfico de terrenos que están en manos de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado en Huacho”, señaló Mesías, quien además indicó que ha tenido que salir de su vivienda junto a su esposa e hijas por seguridad.

El cartucho de dinamita, de marca Famesa, fue retirado por personal policial, que confirmó la potencia del material. Para el comunicador, el ataque está directamente relacionado con las investigaciones periodísticas que ha difundido en la provincia.

Mesías exigió mayor protección a las autoridades y denunció el abandono en el que se encuentra la Policía frente al avance de la delincuencia en la región.

Manchis, a quien siempre le atemorizaban los fuegos artificiales, reaccionó de manera desesperada al ver las chispas. En ese instinto habría logrado apagar la mecha, y evitó que el cartucho explotara. “Si no fuera por ella, estaríamos hablando de una tragedia. Mi mascota prácticamente nos salvó la vida”, concluyó el periodista.