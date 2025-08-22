Sujeto confiesa que asesinó a su pareja y quemar su casa en Tacna

En la ciudad de Tacna, tras la captura del principal sospechoso, la Policía Nacional reconstruyó el brutal feminicidio de María del Rosario Romero Flores, la mujer que fue asesinada el último domingo al interior de su departamento, en el distrito de Gregorio Albarracín.

Durante las diligencias, Rafael Espezúa Mamani rompió en llanto y terminó confesando su crimen.

La investigación policial detalla que la noche previa a su asesinato María del Rosario acudió con unos amigos a una discoteca y de acuerdo con los registros de cámaras de seguridad, la joven abandonó el local acompañada de un grupo de personas, entre ellos Rafael Espezúa, quien termino confesando ser el autor de feminicidio.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

Tras conocer su confesión, familiares y amigos de la joven asesinada continúan haciendo vigilias para exigir que este crimen no quede impune.

Cabe señalar que, la Fiscalía de Tacna ha confirmado que se investiga el caso bajo la figura de feminicidio agravado, delito que podría derivar en una cadena perpetua para el responsable.