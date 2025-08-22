Dueño de cevichería queda desfigurado tras ser atacado por menor dentro de una comisaría

Lo que debía ser una diligencia rutinaria terminó en un intento de homicidio dentro de la comisaría de El Tambo, en Huancayo. Joan Águila, dueño de una cevichería, fue atacado brutalmente por un menor de edad que escondía un cuchillo entre sus prendas.

ATACADO DENTRO DE DEPENDENCIA POLICIAL

Ambos habían sido detenidos tras un altercado entre jaladores de locales de mariscos en una concurrida zona gastronómica. Sin embargo, ya en la dependencia policial, el adolescente sacó el arma blanca y apuñaló a la víctima en el rostro y cuello.

“Con el cuchillo me dio en el cuello, en la cara y tuve que aventarme al piso”, relató Águila, quien terminó con heridas graves y el rostro desfigurado.

El comandante PNP Jerry Chan explicó que el ataque ocurrió cuando la madre del menor ingresaba a la oficina de investigación criminal. “Fue en ese momento que agrede a la otra parte, ocasionándole lesiones en la cara y en la altura del cuello”, precisó.

Familiares y testigos denunciaron que los agentes fueron advertidos sobre la navaja que portaba el menor, pero no realizaron el registro correspondiente. “Al ser menor de edad y también presunto agraviado no se efectuó la revisión”, justificó Chan.

De acuerdo con vecinos, no es la primera vez que el adolescente se ve involucrado en hechos violentos, ya que habría salido recientemente de un reformatorio. Ahora se encuentra detenido e investigado por homicidio en grado de tentativa.