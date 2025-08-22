Escolar fue apuñalado en puerta de colegio en Pucallpa frente a otros niños

En la ciudad de Pucallpa, un escolar fue apuñalado en la puerta de su colegio por quien se presume era miembro de una barra brava del lugar.

Cámaras de seguridad de la institución educativa, lograron captar cuando uno de los agresores lo ataca a golpes y lo jala, lo tumba al suelo mientras que el escolar intenta defenderse.

Un segundo agresor de polo negro, se acerca, saca un objeto punzocortante y ataca al menor, que tras el ataque fue auxiliado por sus compañeros de clases.

CAYERON LOS ATACANTES DEL MENOR

Agentes de la unidad policial “Los Halcones” lograron la captura de ambos jóvenes. Uno de ellos, alias “Miguelón” de 16 años, fue señalado como autor directo del apuñalamiento.

Cabe señalar que, el adolescente sufrió dos heridas profundas en el tórax y abdomen por lo que su estado de salud es delicado.