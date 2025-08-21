Niño grita “bomba” y desata pánico en pasajeros que abordaban avión en Cusco

Un menor de edad generó una falsa alarma de bomba en el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco durante el embarque de un vuelo de Latam con destino a Lima. El incidente activó un amplio despliegue policial y movilizó a unidades especializadas de la Policía Nacional, aunque las operaciones aéreas continuaron con normalidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el vuelo LA2025 fue trasladado a una zona aislada de la terminal aérea mientras agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionaban la cabina, la bodega y los compartimentos internos. Pasajeros que ya habían abordado la nave fueron evacuados de forma preventiva, mientras equipos de investigación recogían testimonios para determinar el origen de la alerta.

El general Julio Becerra, jefe de la Región Policial, precisó que la alarma se produjo luego de que un niño, acompañado de sus padres, gritara la palabra “bomba” en pleno proceso de embarque. Esa sola declaración activó los protocolos de seguridad establecidos en casos de amenazas explosivas y obligó la intervención de distintas divisiones, entre ellas Tránsito, Criminalística y la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT).

CORPAC CONFIRMÓ FALSA ALARMA

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) informó en un comunicado que el hecho ocurrió a las 12:55 p. m., calificándolo como una falsa alarma controlada sin mayores incidentes. La entidad explicó que, tras las revisiones de la UDEX, se descartó cualquier riesgo en la aeronave y se restituyó la normalidad en los vuelos programados.