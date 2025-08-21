Hoy y mañana se realiza la Colecta Publica 2025 de la Liga Contra el Cáncer

Todos podemos ayudar. La Liga Contra el Cáncer el día de hoy y mañana lleva adelante la Colecta Pública 2025, una iniciativa que busca recaudar fondos para sostener las campañas gratuitas de prevención y detección temprana en todo el país.

Como se sabe lamentablemente, cada año más de 70 mil peruanos son diagnosticados con esta enfermedad y más del 50% llega en etapas avanzadas, cuando los tratamientos resultan más complejos.

La colecta no solo convoca a la ciudadanía a donar, también invita a participar como voluntario. Jóvenes, profesionales y vecinos solidarios se integran en ferias informativas, charlas educativas, campañas descentralizadas y hasta en la entrega de pelucas oncológicas a pacientes.

Detectar a tiempo puede marcar la diferencia y salvar vidas

Este 21 y 22 de agosto serán las jornadas centrales, en las que miles de voluntarios recorren las calles de Lima y distintas ciudades del Perú con las tradicionales alcancías para que todos podamos colaborar.

Cabe señalar que, la colecta ofrece alternativas digitales de colaboración: desde transferencias vía Yape o Plin al número 955 916 736.