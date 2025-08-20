Huaura: sicarios asesinan a joven frente a comisaría y bala perdida mata a niño de 8 años

La violencia no da tregua en el norte chico. En el distrito de Sayán, provincia de Huaura, sicarios abrieron fuego contra un joven identificado como Jonathan Benjamín Huerta Castillo (26) cuando se encontraba en un puesto de comida de Irrigación Santa Rosa, a escasos metros de la comisaría del sector.

TRAGEDIA EN HUAURA

Los atacantes llegaron en un auto, descendieron y dispararon más de 20 tiros contra su objetivo. Sin embargo, en medio del ataque una bala perdida impactó en el cuello de un niño de 8 años, quien esperaba junto a su familia para comprar su cena. Pese a ser trasladado de emergencia al hospital regional de Huacho, los médicos confirmaron su deceso poco después.

La ráfaga también dejó tres heridos, entre ellos la pareja de Huerta Castillo. Según testigos, la población quedó conmocionada no solo por la brutalidad del ataque, sino porque ocurrió a pocos pasos de la delegación policial.

Vecinos denunciaron que la delincuencia se ha vuelto incontrolable en la provincia y reclamaron mayor presencia de la Policía.