Dictan 7 días de detención preliminar contra policía que disparó y mató a su colega en comisaría de Áncash

Un suboficial de la Policía Nacional murió tras recibir un disparo dentro de la comisaría de Yungay, en la región Áncash. La víctima fue identificada como Gabriel Maguiña Guzmán, de 31 años, quien perdió la vida por un impacto de bala en el rostro mientras cumplía labores en su centro de trabajo.

Según la hipótesis preliminar, el disparo habría sido accidental, cuando el agente Junior Ramírez Liñán manipulaba su arma en una de las habitaciones. El general Ely Vargas Roca, jefe de la región policial Áncash, confirmó que el efectivo ya fue detenido. “Ellos ingresaron, uno se fue al baño, el otro parece que estaba acomodándose su armamento y en esas circunstancias se produjo el incidente”, declaró.

FAMILIA RECHAZA HIPÓTESIS DE ACCIDENTE

Sin embargo, la familia de la víctima rechaza esta versión. “Nosotros lo que pedimos como familia de mi hermano es justicia. Estamos consternados, indignados, porque se supone que los policías están para cuidarnos, no para matarnos y mucho menos entre colegas”, señaló Roberth Maguiña.

Ante ello, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar contra Ramírez Liñán, investigado por el presunto delito de homicidio calificado. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.